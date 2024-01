Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este vizata de un atac aerian de proporții. Luni dimineața, sistemele de alarma au pornit anunțand ca numeroase rachete ar putea lovi in toata țara, potrivit Reuters. Rușii au lansat luni un atac cu rachete in toata Ucraina, lovind unitați rezidențiale și industriale și ranind mai multe persoane,…

- Rusia a lansat 15 drone asupra Ucrainei, majoritatea in sudul țarii, in cursul nopții de sambata spre duminica, apararea aeriana distrugand 14 dintre ele, a anunțat duminica armata ucraineana, citata de Reuters. „In urma luptelor aeriene, forțele aeriene și forțele de aparare ale Ucrainei au distrus…

- Un atac cu numeroase drone s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in regiunea Odesa din Ucraina. O persoana a murit, a anunțat guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Resturile dintr-o drona doborata au ucis un civil in regiunea Odesa, a declarat duminica guvernatorul Oleh Kiper…

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters.„Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…

- Un port ucrainean situat pe Dunare a fost avariat in urma unui atac cu drone rusești, a transmis, joi, guvernatorul regiunii Odesa, citat de Reuters. Un șofer a fost ucis, iar infrastructura de cereale a fost avariata in urma unui atac cu drone rusești din apropierea Dunarii. Guvernatorul regiunii Odesa…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone vineri dimineața, lovind infrastructura critica din vestul și sudul Ucrainei și distrugand case private și cladiri comerciale din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, au declarat oficiali citați de Reuters. Forțele aeriene au declarat ca au doborat 24 de…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…