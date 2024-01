Stiri pe aceeasi tema

- Numarul vizitatori straini in Japonia a crescut de peste cinci ori anul trecut, la 25,06 milioane, fata de 2022, iar cheltuielile lor au atins nivelul record de 5.290 miliarde de yeni (35,8 miliarde de dolari), pe fondul deprecierii monedei, arata datele oficiale prezentate miercuri de Guvernul de la…

- Exporturile de cereale prin Portul Constanța au atins un nivel record, in 2023, datorita majorarii livrarilor de cereale provenite din Ucraina, care au ajuns sa reprezinte 40% din livrari. Majorarea exporturilor prin Portul Constanța a avut loc pe fondul proiectelor de imbunatatire a infrastructurii…

- Aproape 3 milioane de tone de marfuri agricole au fost expediate prin portul Constanța in noiembrie 2023, din care 900 mii de tone marfuri in tranzit, in principal din Ucraina. Noiembrie a fost a doua cea mai buna luna din acest sezon dupa ce in octombrie s-au inregistrat livrari record de 3,97 milioane…

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Guvernul german a anuntat vinerea trecuta prelungirea automata pana in martie 2025 a permiselor de sedere acordate celor circa 1,1 milioane de refugiati de razboi ucraineni, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres. Ministerul de Interne german a precizat ca aceasta masura se bazeaza pe o decizie…

- Razboi in Ucraina, ziua 636. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a anunțat luni un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timpul vizitei sale neanunțate de la Kiev.

- Razboi in Ucraina, ziua 607. Șase persoane au fost ucise intr-un atac cu rachete rusești care a lovit un centru de distribuție poștala din Harkov, au anunțat oficialii ucraineni, in timp ce in Herson s-a inregistrat un numar record de atacuri cu bomba in