- Polonia ar putea interzice importurile mai multor produse alimentare ucrainene, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a avertizat Kievul impotriva escaladarii unei dispute privind importurile de cereale, in timp ce Varșovia iși inasprește poziția inaintea alegerilor din octombrie,…

- Situatia privind drepturile omului "s-a degradat semnificativ" in Rusia dupa declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, in februarie 2022, subliniaza luni primul raport elaborat de experta mandatata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Mariana Katzarova, informeaza AFP.

- Vorbind prin legatura video la o conferinta care a avut loc vineri la Kiev, George W. Bush a spus ca il vede pe liderul rus Vladimir Putin cu ambitii de a construi un imperiu si de aceea s-ar putea sa nu se opreasca la invadarea Ucrainei. Bush a mai avertizat ca va fi din ce in ce mai greu ca americanii…

- Ucraina incepe sa ramana fara Armata? Cam asa s-ar interpreta gestul lui Zelenski, care le-au cerut polonezilor, de exemplu, sa-i trimita acasa barbatii refugiati care ar putea lupta in razboiul cu Rusia. Se pare ca autoritatile de la Varsovia s-au conformat, iar acum ii cauta prin toata Polonia pe…

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a recunoscut ca Ucraina inregistreaza pierderi in contraofensiva sa de recuperare a teritoriilor ocupate de Rusia, dar da asigurari ca situatia este departe de a fi „critica” si ca armata nu are nevoie deocamdata de un nou val de mobilizare„Nu trebuie…

- Polonia cheltuiește pentru inarmare, de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, fara rețineri. O face pentru intarirea armatei, dar și pentru a inlocui tot ce a trimis in Ucraina. Pentru aceasta, Varșovia iși multiplica acordurile vizand obținerea de material militar ultimul strigat. Ea a achiziționat,…

- Seulul isi creste in forta profilul in domeniul exporturilor de arme pe fondul invadarii Ucrainei de catre Rusia si in acest proces intra in competitie cu Berlinul, competitia fiind resimtita si la nivelul Europei de Est, noteaza Mediafax.In efortul de a-si construi armate pu­ternice, Polonia s-a…

- Exista doua elemente noi in actualul conflict ruso-ucrainean: decizia americanilor de a trimite bombe și muniții cu dispersie in Ucraina, interzise de normele internaționale, și revenirea din Turcia in Ucraina a comandanților batalionului Azov – “eroii” lui Zelenski. Statele Unite vor trimite bombe…