Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru ucrainean al apararii Oleksii Reznikov a precizat ca o zi de razboi impotriva Rusiei costa Ucraina 100 de milioane de dolari și ca fondurile vin in vasta lor majoritate din bugetul de stat, relateaza Ukraiinska Pravda și Hotnews. El a facut comentariile in cadrul unui amplu interviu acordat…

- Presedintele Volodimir Zelenski l-a propus pe Rustem Umerov, seful agentiei de privatizare a Ucrainei, pentru a ocupa functia de ministru al apararii care a ramas vacanta, in plin razboi, in urma demisiei lui Oleksii Reznikov, ceruta de seful statului. Candidatura lui Umerov trebuie sa fie aprobata…

- Rustem Umerov a fost desemnat de președintele Zelenski in funcția de ministru al Apararii al Ucrainei, in locul lui Oleksii Reznikov. O mutare administrativa și politica surprinzatoare la Kiev, comenteaza corespondenții presei straine in capitala ucraineana. Despre noul ministru al Apararii s-a aflat…

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, a anunțat o informație-bomba legata de cel mai fierbinte punct din Europa in acest moment: razboul din Ucraina. Anca Alexandrescu a anunțat ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent intr-o vizita la București. Iar…

- Anuntul presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost facut in discursul video de marti seara, cand a vorbit despre potentialul atins de armata de drone, informeaza News.ro.Presedintele Zelenski le-a spus compatriotilor ca a asistat marti la un eveniment care nu a fost public, dar „a fost totusi…