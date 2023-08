James Bay a lansat piesa Goodbye Never Felt So Bad

James Bay a lansat piesa “Goodbye Never Felt So Bad” si marchează prima sa lansare din 2023 și prima muzică nouă de la al treilea album lansat în 2022, Leap. Despre piesa produsă de Gabe Simon [Noah Kahan] și scrisă împreună cu Plested [Lewis Capaldi, Dean Lewis], James Bay a spus: „Goodbye Never Felt… [citeste mai departe]