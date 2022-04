Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Livrarea de armament greu, precum tancuri, pentru Ucraina nu ar constitui intrarea in razboi impotriva Rusiei, a afirmat ministrul justitiei german Marco Buschmann, informeaza sambata DPA. Membru al liberal-democratilor, Buschmann a declarat pentru publicatia Die Welt ca dreptul international…

- UPDATE 2 O uzina militara ce produce vehicule blindate a fost vizata sambata dimineata de un bombardament al fortelor ruse in suburbiile capitalei Ucrainei, Kiev, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Un mare numar de militari si politisti erau prezenti la locul atacului, impiedicand…

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…

- Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov, un oras important din nord-estul Ucrainei, au anuntat autoritatile regionale.Intr-un bilant anterior, guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, anuntase moartea a „sapte persoane,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca pana in 3.000 de soldați ucraineni au murit și aproximativ 10.000 au fost raniți de la inceputul invaziei ruse in țara sa. El a facut bilanțul actualizat și a spus ca intre 2.500 și 3.000 de soldați ucraineni au murit in timpul razboiului, a spus…

- UPDATE O stare de asediu va fi in vigoare incepand de sambata seara pana luni dimineata la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra, in fata amenintarii unor atacuri cu rachete, au anuntat autoritatile locale – informeaza France Presse. Dupa atentatul cu bomba de la gara Kramatorsk din estul…

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…