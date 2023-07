Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut o dezvaluire cruciala - piloții de vanatoare ucraineni sunt supuși unui program intens de instruire pentru a putea pilota avioane F-16. La Kiev, trei blocuri rezidentiale au fost distruse in atacurile Rusiei, iar alte 15 au suferit daune semnificative.…

- Razboi in Ucraina, ziua 472. Presedintele rus, Vladimir Putin, a subliniat vineri ca deja a inceput contraofensiva ucraineana, dupa cum o demonstreaza desfasurarea de intariri inamice pe front, transmite EFE.

- NATO tempereaza intenția Ucrainei de a deveni rapid membra a Alianței. Jens Stoltenberg, secretar general NATO, declara ca primirea Ucrainei ”nu e pe agenda, atata vreme cat țara se afla in razboi”. In teren, in zona cea mai fierbinte de pe front, Bahmut, situația e incerta.

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut miercuri ca membrii Aliantei sunt divizati in privința aderarii Ucrainei și a spus ca acest subiect va figura pe agenda viitorului summit al organizatiei, care va avea loc in iulie, la Vilnius. Șeful NATO a exclus o aderare atat timp cat Ucraina…