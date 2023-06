Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer al forțelor armate ucrainene a relatat ca soldații ucraineni au fost martorii unei situații in care militari ruși au fost obligați sa se salveze de pe malul estic al fluviului Nipru, dupa prabușirea barajului. Sute de mii de oameni din sudul Ucrainei au ramas fara apa de baut, iar evacuarile…

- Militarii rusi si-au intarit pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie, in sudul Ucrainei, in ultimele saptamani, au declarat patru martori, inainte de o contraofensiva ucraineana mult asteptata in regiune, transmite vineri Reuters.Noi transee au fost sapate in jurul…

- Ministrul de externe al Ucrainei a avertizat impotriva unor asteptari prea ridicate de la asteptata ofensiva de primavara a armatei ucrainene, relateaza miercuri agentia dpa. ”Nu considerati aceasta contraofensiva ca fiind ultima, pentru ca nu stim care va fi rezultatul”, a declarat seful diplomatiei…

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Aproximativ 40 de vehicule de lupta germane Marder au ajuns in Ucraina, iar Kievul așteapta cu nerabdare livrarea tancurilor Leopard. Președintele Volodimir Zelenski a cerut din nou livrarea urgenta a sistemelor Patriot pentru a contracara rachetele lansate asupra țarii. STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Primele patru avioane de vanatoare de tip MIG-29 din Slovacia au ajuns deja in Ucraina, iar militarii ucraineni care au participat la un program de instruire in SUA, pentru utilizarea sistemelor Patriot, se pregatesc sa revina acasa. Intr-un anunț triumfal, Kievul a declarat ca trupele sale au traversat…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Razboi in Ucraina, ziua 386. Noua natiuni au asumat angajamentul de a furniza Ucrainei peste 150 de tancuri de fabricatie germana de tip Leopard, a declarat miercuri secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, cu ocazia reuniunii prin videoconferinta a