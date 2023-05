Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat rus de rang inalt a murit sambata dupa ce i s-a facut rau in timpul zborului de intoarcere din Cuba alaturi de o delegație rusa, a anunțat Ministerul rus pentru Știința și Invațamant Superior. Acesta criticase invazia rusa in Ucraina, intr-o discuție privata cu un jurnalist rus independent…

- Razboi in Ucraina, ziua 454. Inca un membru al guvernului rus a murit din cauze deocamdata necunoscute. Ministrul adjunct al Științei și Invațamantului Superior din Rusia, Piotr Kucherenko, a murit dupa ce s-a simțit rau sambata, in avion, potrivit minist

- Razboi in Ucraina, ziua 454. Inca un membru al guvernului rus a murit din cauze deocamdata necunoscute. Ministrul adjunct al Științei și Invațamantului Superior din Rusia, Piotr Kucherenko, a murit dupa ce s-a simțit rau sambata, in avion, potrivit minist

- Razboi in Ucraina, ziua 454. Inca un membru al guvernului rus a murit din cauze deocamdata necunoscute. Ministrul adjunct al Științei și Invațamantului Superior din Rusia, Piotr Kucherenko, a murit dupa ce s-a simțit rau sambata, in avion, potrivit minist

- Razboi in Ucraina, ziua 415. Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania.

- Finlanda va deveni marți, 4 aprilie, membru NATO, finalizand o schimbare de politica de securitate declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, in vreme ce statul vecin Suedia este lasat sa aștepte, transmite Reuters. Alianța militara va intampina Finlanda ca cel de-al 31-lea membru in cadrul unei ceremonii…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca discutiile cu Suedia si Finlanda cu privire la ratificarea candidaturilor lor la aderarea la NATO vor fi reluate la 9 martie, dupa ce au fost suspendate in ianuarie ca urmare a unui protest la Stockholm in timpul caruia a fost ars un exemplar…

- Numerosi etnici maghiari din Ucraina care au fost inrolati in armata ucraineana au murit pe front, a afirmat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto intr-un interviu acordat sambata postului american CNN, preluat de MTI, motiv pentru care el a insistat din nou ca Ungaria pledeaza pentru negocieri…