- O unitate ucraineana a declarat miercuri ca a indepartat o brigada rusa in apropiere de bastionul Bakhmut, iar Kremlinul spune ca este o operațiune militara „foarte dificila”, potrivit Reuters. Afirmația unitații ucrainene a parut sa susțina comentariile lui Evgheni Prigojin, șeful armatei private Wagner,…

- Apararea antiaeriana ucraineana anunța ca in noaptea de duminica spre luni a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. In estul Ucrainei, mai multe rachete au lovit cladiri rezidențiale, ranind zeci de persoane.18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din…

- Rușii au recunoscut ca au bombardat din greșeala unul dintre orașele sale din apropierea graniței cu Ucraina, potrivit Sky News. Explozia a ranit doua femei, a avariat apartamente și mașini și a provocat un crater de 20 de metri pe una dintre strazile principale din Belgorod, a declarat guvernatorul…

- Generalul ucrainean Oleksandr Syrskyi a vizitat linia frontului și ulterior a declarat ca apararea orașului Bakhmut este „necesara din punct de vedere militar”, potrivit Sky News. Generalul-colonel Oleksandr Syrskyi susține ca trupele sale continua sa respinga atacurile rușilor asupra orașului din estul…

- Rușii au lansat cinci atacuri cu rachete și 35 de lovituri aeriene in ultimele 24 de ore, au anunțat ucrainenii. Armata ucraineana susține ca atacurile s-au intețit la primele ore ale dimineții. Infrastructura civila din regiunile Sumi și Donețk a fost lovita, au precizat militarii, potrivit Sky News.…

- Mai multe regiuni din Ucraina au fost lovite, recent, de noi bombardamente. Principala ținta a fost regiunea Harkov. Atacurile au vizat, in principal, catre instalatii-cheie de aprovizionare cu apa, incalzire și electricitate.

- Forțele ucrainene și-au pastrat pozițiile in orașul Bahmut, aflat in ruina in estul țarii, joi dimineața, sub atacul constant al trupelor rusești care incearca sa obțina prima lor victorie majora de mai bine de jumatate de an. Rusia afirma ca preluarea Bahmut ar deschide calea pentru a controla in totalitate…

- Armata ucraineana a respins peste 85 de atacuri rusești in cinci zone de pe linia frontului in decurs de 24 de ore, a anunțat Ministerul Apararii din Ucraina, potrivit Sky News. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, trupele ruse au lansat 12 atacuri aeriene…