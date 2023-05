Stiri pe aceeasi tema

- Țarile cu cele mai mari și cele mai mici prețuri din Europa la incarcarea mașinilor electriceCostul incarcarii unei mașini electrice in Europa variaza in funcție de politicile aplicate de furnizorii de energie, in funcție de infrastructura de incarcare, de costurile cu energia și de taxele percepute.…

- Amiral de top al NATO prezice infrangerea Rusiei in Ucraina: 'Goliat se clatina'Alianta Nord-Atlantica considera ca fortele ruse in Ucraina se confrunta cu o situatie din ce in ce mai dificila, a declarat miercuri un amiral de top al NATO, citat de DPA. CITESTE SI BREAKING NEWS Marcel Ciolacu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca dupa ce ajunge premier nu va opera o remaniere de amploare a miniștrilor PSD așa cum se vehiculeaza informal.„Nu, nu, ar fi o tampenie si am multe defecte, dar tampit nu sunt. Vreau un guvern al Romaniei functional, sa se ridice…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a efectuat, in perioada 12 14 martie, o vizita oficiala in Statul Qatar, la invitatia viceprim ministrului si ministrului de stat pentru aparare al statului Qatar, dr. Khalid bin Mohamed Al Attiyah. Pe timpul intrevederii, cei doi oficiali au avut o discutie…

- Razboiul din Ucraina este condus de interesele mai multor "imperii" și nu doar de cele ale Rusiei, a declarat Papa Francisc intr-un interviu publicat vineri, noteaza agenția Reuters.Papa Francisc a spus ca conflictul este alimentat de "interese imperiale, nu doar ale imperiului rus, ci și ale imperiilor…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar…