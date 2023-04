Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 402. Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional a aprobat un nou acord extins pe 48 de luni, in valoare de aproximativ 15,6 miliarde de dolari pentru Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Razboi in Ucraina, ziua 391. Optsprezece state din cadrul Uniunii Europene vor participa la planul achizitiilor comune de munitie pentru Ucraina, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Ar putea fi vorba de un pact de aparare propus dintre Ucraina și NATO, care ar oferi Ucrainei suficiente arme pentru a forța Rusia sa se apropie de masa negocierilor, dar nu ar oferi protecție conform articolului 5 și nu ar obliga statele NATO sa desfașoare forțe in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Serviciul de Informații pentru Aparare al Ucrainei a respins marți afirmațiile Rusiei conform carora a preluat controlul asupra mai multor așezari mici din regiunile Donețk și Zaporojie.

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis in favoarea piratarii oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei militare din Ucraina, informeaza…

- Rusia nu este in razboi cu Ucraina; conflictul este o incercare a Occidentului de a se impotrivi Rusiei folosindu-se de ucraineni, a declarat secretarul Consiliului de Securitate a Rusiei, Nicolai Patrușev, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin.