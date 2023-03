Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Rusia nu se pregatește pentru pace, ci pentru mai mult razboi. Concluzia aparține secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa discursul susținut de Vladimir Putin, la un an de la invazia Ucrainei. „Nimeni nu ataca Rusia. Rusia este agresorul. Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem…

- Razboi in Ucraina, ziua 348. Mai multe dezvaluiri facute de fostul premierul israelian Naftali Bennett deschid o perspectiva noua in legatura cu primele zile ale invaziei ruse in Ucraina și cu șansele de incheiere ale acestui conflict. Iar de duminica, ni

- Succesul actiunii militare a Ucrainei impotriva invaziei rusesti o reprezinta viteza si volumul furnizarii de tancuri moderne occidentale. Este mesajul transmis de presedintele Volodimir Zelenski.

- Zelenski a declarat ca vor fi anunțate schimbari iminente in guvern, regiuni și forțele de securitate, dupa acuzațiile de corupție la aproape un an de la invazia Rusiei. Zelenski nu a numit oficialii care urmau sa fie inlocuiți.

- Conflictul dintre Rusia și Occident este ”aproape unul real”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, luni, 23 ianuarie, criticand națiunile occidentale pentru trimiterea de arme catre Kiev, relateaza publicația britanica The Telegraph și agenția rusa TASS . ”Cand vorbim despre ceea ce…