- Ministrul ucrainean al apararii a declarat ca Rusia pregatește o noua ofensiva majora și a avertizat ca aceasta ar putea incepe chiar de la 24 februarie. Oleksii Reznikov a spus ca Moscova a adunat mii de trupe și ar putea „incerca ceva” pentru a marca aniversarea invaziei inițiale de anul trecut, scrie…

- UPDATE Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a cerut miercuri presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, sa furnizeze rapid Ucrainei armament suplimentar pentru facilitarea eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, dar Rusia a criticat abordarea liderului de la Paris. Oleksii Reznikov…

- Zeci de ruși care sarbatoreau in strada Anul Nou ar fi fost ridicați forțat de forțele speciale ale poliției. Deocamdata, nu exista explicații oficiale pentru ce s-a intamplat, dar pe rețelele sociale din Rusia sunt speculații ca ei au ajuns de la petrecere direct in taberele de mobilizare, inainte…

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- ISW considera ca afișarea din ultimele doua zile a intalnirii președintelui rus Vladimir Putin cu ministrul Apararii, Serghei Șoigu, șeful Statului Major Valeri Gerasimov și comandantul Forțelor Ruse in Ucraina, Serghei Surovikin, precum și deplasarea lui Șoigu in Districtul Militar Sud, reprezinta…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a parasit, marti, insula indoneziana Bali, la finalul primei zile a summitului G20, si a fost inlocuit de ministrul rus de Finante Anton Siluanov, care acum, in absenta presedintelui Vladimir Putin, va fi oficialul cu rangul cel mai inalt care va reprezenta Moscova…