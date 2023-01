Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Moscova va face tot posibilul pentru a „trezi la realitate” Uniunea Europeana si NATO, pe care le acuza ca vor sa slabeasca si sa invinga Rusia, informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres. In comentarii televizate, Serghei Lavrov a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca ar fi periculos sa subestimam ambițiile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit Reuters. „Au aratat o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința”, a declarat Stoltenberg la o conferința…

- Presedintele Klaus Iohannis a exprimat, intr-o discutie telefonica avuta miercuri cu omologul sau, Volodimir Zelenski, profunda ingrijorare si preocupare fata de continuarea atacurilor armatei ruse asupra obiectivelor civile si a infrastructurii critice din Ucraina, care reprezinta „crime de razboi”…

- Ucraina a fost din nou atacata de Rusia, in timp ce soldații lui Zelenski se lupta cu frigul și problemele de electricitate. Atacurile rusești au venit la scurt timp dupa ce Ucraina a atacat la randul ei un depozit rusesc de muniție, distrugand mai multe resurse militare. In cursul discursului sau nocturn,…

- Polonia a anunțat ca ridica gradul de alerta militara dupa ce doi polonezi au murit intr-o explozie la granița cu Ucraina in urma atacurilor rusești de marți, 15 noiembrie. In plus, ia in calcul activarea Articolului 4 din tratatul NATO, ce prevede organizarea unei reuniuni de urgența daca un stat membru…