- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Sistemul american de aparare antiaeriana Patriot ar fi o tinta legitima pentru loviturile armatei ruse impotriva Ucrainei, daca Statele Unite vor autoriza livrarea acestuia catre Kiev, a afirmat miercuri Kremlinul, potrivit agenției Reuters, citata de Agerpres . Washingtonul finalizeaza planurile de…

- Statele Unite pregatesc un nou pachet de arme in valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru a fi trimise Ucrainei, care va fi anunțat in curand, au declarat marți oficialii americani, in timp ce Washingtonul așteapta rezultatul a ceea ce numește referendumuri „false” in Ucraina. Pachetul va fi cea mai…