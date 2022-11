Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 272. Beth Van Schaack, un oficial din cadrul Departamentului de Stat de la Washington, a afirmat luni seara ca exista dovezi privind "crime de razboi sistemice" comise de trupele ruse in Ucraina, potrivit CNN.

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, Jake Sullivan, a avut discuții confidențiale cu omologii din Rusia, in contextul ingrijorarilor privind escaladarea razboiului și al amenințarilor nucleare, transmite The Wall Street Journal.

- Un important oficial din Ministerul de Externe rus a declarat ca sateliti comerciali ai Statelor Unite si aliatilor lor ar putea deveni tinte legitime pentru Rusia, daca ar fi implicati in razboiul din Ucraina.

- Michael Mullen, fost sef al Statului Major Interarme din SUA, a reacționat pe marginea recentelor declarații ale liderului de la Washington cu privire la afirmațiile liderului de la Kremlin, in contextul conflictului din Ucraina. Avertismentul președintelui Joe Biden, de saptamana trecuta, cum ca Vladimir…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Potrivit unui inalt oficial militar american, citat de CNN, SUA ar putea oferi Ucrainei tancuri, in viitor, insa nu reprezinta o optiune pentru o lupta imediata din cauza problemelor legate de instruire, intretinere si sprijin. "Ne uitam la fortele armate ucrainene in ansamblu si luam in considerare…

- Rusia a trimis discret cel putin 300 de milioane de dolari in total unor partide politice si candidati din peste 20 de tari dupa 2014 pentru a-si exercita influenta, potrivit unei estimari a serviciilor de informatii americane publicate marti, relateaza AFP. Statele Unite „considera ca acestea sunt…