Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Fortele armate ucrainene au anuntat sambata eliminarea in lupta a generalul-locotenentului rus Andrei Mordvciov, comandantul Armatei a VIII-a ruse din cadrul Districtului militar Sud al Federatiei Ruse, ucis la 19 martie in Cernobaievka, regiunea Herson, relateaza agentiile de presa EFE si…

- UPDATE 1 Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice „Kinjal” pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE. Acest tip de racheta, cu manevrabilitate ridicata,…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol. „Ocupanții au acces parțial in districtul operațional Donețk, lipsind temporar Ucraina de accesul la Marea…

- Sunt zece zile de cand Ucraina continua sa fie invadata de Rusia. Dupa ce, vineri, Centrala nucleara de la Zaporojie a fost un teren de lupta intre rusi si ucraineni, acum forțele rusești se apropie de o alta instalație atomica din statul vecin - Centrala nucleara Iujnoukrainsk

- A doua runda de negocieri directe intre Ucraina și Rusia se desfașoara astazi pe teritoriul Belarusului. Consilierul prezidential Vladimir Medinski, care a condus delegația rusa și la prima runda de negocieri, a confirmat faptul ca o noua runda de negocieri intre Rusia și

- Accesul la Twitter, unde sunt postate imagini ale suferințelor provocate de invazia rusa in Ucraina, a fost blocat pentru utilizatorii din Rusia, a declarat pentru BBC compania de conectivitate la internet NetBlocks. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Rusia a dispus decretarea starii de alerta in regiunea Crimeea, anexata de la Ucraina in mod ilegal in 2014, si in regiunea Kursk, situata la frontiera cu Ucraina, in contextul interventiei militare ruse si al confruntarilor cu armata ucraineana. „Starea de alerta a fost decretata in Crimeea”, a declarat…

- Rusia a anulat restrictiile anuntate anterior in ce priveste accesul navelor in Marea Azov in legatura de exercitiile navale din aceasta zona, a anuntat vineri Autoritatea portuara ucraineana, transmite Reuters. "Deplasarea navelor pe rutele recomandate catre porturi maritime ucrainene din…