- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, astfel incat "Kremlinul sa plateasca" pentru escaladarea conflictului in Ucraina prin 'simulacrele' de referendumuri din teritoriile ocupate.

- Cel puțin deocamdata, forțele rusești nu reușesc sa gaseasca o strategie potrivita pentru a bloca ofensivele ucrainene din nord-estul și sudul țarii, spun oficialii americani citați de CNN . Analiștii cred ca mobilizarea parțiala ar putea extinde capacitatea Rusiei de a susține razboiul, dar nu ii va…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va da un „raspuns adecvat” la orice incercare a trupelor armate ucrainene de a intra pe teritoriul rus, inclusiv in Crimeea anexata, teritoriu care aparține, din punct de vedere juridic, Ucrainei. „Crimeea este o parte integranta…

- Ilia Ponomarev, un fost membru al Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost expulzat pentru activitați anti-Kremlin, a afirmat duminica aceasta ca partizanii ruși s-ar afla in spatele exploziei care a ucis-o sambata seara, la periferia Moscovei, pe Daria Dughina, fiica lui Aleksander Dughin, unul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- Rusia este pregatita sa discute despre un schimb de detinuti cu Statele Unite, prin intermediul canalelor diplomatice existente, a transmis vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, in contextul in care in urma cu o zi sportiva americana Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la 9 ani de inchisoare,…

- Persoanele care vor "actiona impotriva securitatii" Rusiei risca sa fie condamnate la ani grei de inchisoare, dupa ce membrii Parlamentului țarii au adoptat o noua lege, intr-un moment in care Moscova sanctioneaza pe oricine se opune ofensivei sale militare in Ucraina, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Textul…