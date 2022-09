Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a intalnit vineri cu seful companiei turcesti de aparare Baykar si a declarat ca aceasta companie va infiinta o fabrica in Ucraina pentru a construi vehicule aeriene fara pilot la bord. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat luni "nevoia imperativa de a pastra siguranta" instalatiilor nucleare din Ucraina, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire video cu prezentatorul si actorul de comedie american Jimmy Fallon, cu care a discutat despre modalitati de a atrage si mai mult atentia intregii lumi asupra razboiului din Ucraina si pe care l-a invitat sa viziteze Kievul, relateaza Ukrinform,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…

- Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a-i ingheta datoria timp de doi ani, ce reprezinta plati in contul unor obligatiuni internationale, in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca a discutat cu alti 11 lideri din tot atatea state pentru a obtine sprijin pentru ”decizia cheie” referitoare la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana.