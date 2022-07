Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești și separatiștii susținuți de Moscova au declarat ca se indreapta spre Lysychansk, ultimul oraș important inca deținut de trupele ucrainene in estul provinciei Luhansk, relateaza Reuters. Orașul geaman al lui Lysychansk, Sievierodonetsk, a cazut sambata. Duminica, un oficial separatist…

- Fortele rusesti si fortele separatiste din regiunea Donetk au suferit pierderi grele, potrivit oficialilor britanici din domeniul informatiilor, transmite BBC. Fortele rusesti se concentreaza pe cucerirea intregului oras vecin Lugansk, urmarind sa incercuiasca orasul Lysychansk, spun liderii ucraineni.…

- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Sievierodonetsk și orașul sau…

- Un numar tot mai mare de civili sunt acum pregatiți sa se evacueze din regiunea Donețk, controlata de Ucraina, a declarat luni Pavlo Kyrylenko, seful administratiei militare regionale Donetk, la televiziunea ucraineana. „Oamenii care nu au incercat și nu au vrut sa plece la inceput, cand era mai sigur,…

- UPDATE Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Lyman, in nordul regiunii Donețk, intr-o operațiune preliminara pentru urmatoarea etapa a ofensivei lor in estul Ucrainei, anunța Ministerul britanic al Apararii (MoD) in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind Ucraina.…

- Pompierii din orașul Bakhmut, din estul Ucrainei incercau sa stinga un incendiu dintr-un depozit lovit de o racheta. Bakhmut se afla la inceputul unui drum important de aprovizionare a orașelor ucrainene Lysychansk și Sievierodonetsk, unde trupele ucrainene dau lupte grele pentru a respinge un asalt…

- Institutul pentru Studiul Razboiului anunța in ultima analiza din 11 mai ca Rusia nu a facut niciun progres semnificativ in Ucraina, iar forțele ucrainene au continuat sa acapareze teren la nord-est de Kharkiv. Ba mai mult, contraofensiva ucraineana de la nord de orașul Harkov a forțat trupele rusești…

- Serhiy Hayday, șeful administrației militare regionale din Luhansk, a declarat luni ca rușii incearca sa ia „drumul vieții”, care leaga liniile de front din est, in jurul Severodonetsk, de orașul Bakhmut, o baza importanta din spate liniei frontului, relateaza CNN .„Rușii au transportat echipamente…