- Presedintele Volodimir Zelenski a sugerat marti Consiliului de Securitate al ONU sa trimita o comisie de ancheta pentru a stabili ca centrul comercial din Kremenciuk a fost distrus de o racheta ruseasca, obtinand din partea celor 15 membri ai sai, inclusiv Rusia, pastrarea unui minut de reculegere pentru…

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni pe 28 iunie pentru a discuta despre bombardarea civililor in Ucraina. Despre acest lucru a anunțat Misiunea Permanenta a Norvegiei pe linga ONU, care este membra a Consiliului de Securitate, relateaza Ukrinform. Ședința va incepe la ora 15:00, ora Americii…

- Ucraina a solicitat o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la cele mai recente bombardamente rusesti impotriva unor tinte civile, reuniune care va avea loc marti. Potrivit ultimelor informații transmise de șeful serviciilor de urgența ucrainene, 16 oameni au murit și 59…

- Bilantul victimelor in urma atacului cu racheta al fortelor ruse asupra unui centru comercial din Kremenciuk a crescut. Potrivit informațiilor transmise marți de șeful serviciilor de urgența ucrainene, 16 oameni au murit și 59 au fost raniți. Liderii din intreaga lume au denunțat atac pe care l-au calificat…

- Rachetele rusești au lovit Kievul joi seara, pentru prima data de la jumatatea lunii aprilie și in plina vizita a secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a deplans eșecul Consiliului de Securitate al ONU de a evita un razboi in Ucraina. Jurnaliștii prezenți la fața locului au vazut un etaj…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereshchuk a anuntat ca peste 3.300 de persoane au fost evacuate in siguranta in cursul zilei de luni, dar un convoi de la Mariupol a fost oprit de fortele ruse pe o ruta convenita, potrivit The Kiev Independent.