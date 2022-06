Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 124. Mai multe explozii au avut loc duminica dimineața in cartierul istoric Shevchenkivskiy din capitala ucraineana Kiev. Rusii au atacat cladiri rezidențiale, dar si o gradinița din centrul Kievului. Cel puțin o persoana a murit,

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rusii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei, Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Neagre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE discuta un compromis care ar permite adoptarea celui de

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- UPDATE 7 Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Irina Veneditktova a declarat pentru Sky News ca autoritațile ucrainene investigheaza 5.600 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de trupele rusești…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Orasul-port Mariupol si "coridorul" intre doua orase din est, Izium si Volnovaha, devin frontur