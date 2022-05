Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat Statele Unite cu privirea la trimiterea de noi arme in Ucraina, a declarat ambasadorul Moscovei la Washington la televiziunea de stat rusa, informeaza luni Reuters, citat de Agerpres . „Am subliniat inacceptabilitatea acestei situatii cand Statele Unite varsa arme in Ucraina. Am cerut…

- Presedintele SUA, Joe Biden l-a numit ”criminal de razboi” pe omologul sau rus Vladimir Putin si a declarat ca doreste ca acesta sa fie judecat intr-un ”proces pentru crime de razboi”. Reacția lui Biden vine dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului, in urma retragerii fortelor…

- Fortele ruse din jurul Kievului au inceput o “repozitionare”, dar “nu o retragere reala”, susține purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de AFP. “Putem confirma ca am vazut un numar mic de trupe care au inceput sa se repozitioneze”, a spus el reporterilor. Dar “trebuie sa fim pregatiti…

- Ucraina a reacționat cu scepticism la promisiunea Rusiei, in cadrul negocierilor de marți, de a reduce operațiunile militare din jurul Kievului, in condițiile in care unele țari occidentale se așteptau ca Moscova sa iși intensifice ofensiva in alte parți ale țarii, scrie Reuters. Fii la curent…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Ofensiva rusa in Ucraina „se impotmoleste”, in ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facand razboi, Putin distruge si viitorul Rusiei”, a afirmat Olaf Scholz in Bundestag, dand asigurari…

- Seful diplomatiei ruse a reiterat intr-un interviu pentru postul Russia Today ca transporturile cu arme care ajung in Ucraina in aceste zile vor fi considerate obiective „legitime” pentru un atac, potrivit EFE, citat de Agerpres. „Am lasat sa se inteleaga foarte clar ca toate transporturile care ajung…

- In timp ce trupele ruse s-au apropiat joi de capitala Ucrainei Kiev, un șantier noroios dintr-un cartier local era plin de civilii care se pregpatesc de atac. In loc de case și birouri, ei faceau baricade antitanc uriașe, metalice, cunoscute sub numele de „arici”. Civilii din Kiev se pregatesc de atac…