- „S-ar putea sa ne traim ultimele zile, chiar ultimele noastre ore”, a afirmat un ofiter ucrainean asediat la Mariupol, cerand comunitatii internationale sa treaca la ”extragerea” lor, intr-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, anunta AFP cu referire la Agerpres.ro . „Inamicul este de zece ori mai…

- Situația continua sa fie critica in Mariupol in ziua 56 de razboi, iar președintele Zelenski spune ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”. Intre timp, forțele ucrainene au respins tentativele de inaintare ale forțelor ruse in Donbas, potrivit…

- "Inamicul este de zece ori mai numeros decat noi", a spus Sergii Volina, comandantul Brigazii 36 a Marinei nationale, retrasa in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol (sud-estul Ucrainei), asediat de fortele ruse."Facem apel si ii imploram pe toti liderii lumii sa ne ajute. Le cerem sa foloseasca…

- Razboi in Ucraina, ziua 53. Lupte crunte se dau, in continuare, in orasul Mariupol, acolo unde fortele armate ruse, impreuna cu soldatii ceceni, au distrus toate cladirile si i-au inconjurat pe soldatii ucraineni intr-o otelarie de la marginea orasului. U

- Mariupol, orașul-port cu 400.000 de persoane inainte de razboi, este cel mai bombardat oraș din Ucraina dar și primul care a cazut in mainile rușilor. Soldații din forțele militare ucrainene s-au predat deja ocupanților ruși și ceceni. De asemenea, rușii au ales un primar pentru Mariupol, aflat sub…

- Au aparut noi imagini in care mai mulți militari ucraineni s-au predat rușilor in orașul-port Mariupol. Anterior, lideri militari ruși dat și liderul cecen Ramzan Kadirov, au vorbit despre cel puțin 267 de soldați ucraineni din batalionul 503 al brigazii 36 maritime separate a Forțelor Navale ale Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.