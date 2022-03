Rusia cere Statelor Unite sa-și elimine intregul stoc de arme chimice, a declarat Ambasada Rusiei la Washington, intr-o postare pe Twitter. Spectrul armelor chimice și biologice a revenit dupa invazia rusa in Ucraina. „In 2017, Rusia și-a eliminat stocul de arme chimice. Acest fapt a fost documentat de OPCW” (Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice), au […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia spune cine deține arme chimice first appeared on Ziarul National .