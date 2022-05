Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 87. Ucraina acuza trupele ruse ca au scos cadavrele din ruinele Teatrului Mariupol și le-au ingropat in gropi comune. SUA trimite sistemele de aparare aeriana Patriot in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca discuțiile de pace cu Ucraina sunt ”in impas” și ca ”nu va opri operațiunile militare” pana cand Moscova nu va ieși invingatoare. Totodata, liderul rus a catalogat rapoartele

- Eliberarea oraselor ucrainene de sub ocupatie ruseasca scoate la iveala tot mai multe dovezi ale crimelor de razboi facute de militarii rusi. In acelasi timp, imaginile din zonele eliberate prezinta inclusiv amploarea dezastrului militar al armatei ruse dupa cinci saptamani de la declansarea invaziei…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Mulți dintre refugiații ucraineni care au ramas se afla in capitala București, care are adaposturi. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu la Romexpo pentru a gazdui afluxul, a anunțat guvernul. Poate gazdui pana la 2.000 de refugiați.Romania incearca, de asemenea, sa dezvolte mai multe opțiuni…