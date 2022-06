Confruntandu-se cu perspectiva unui impas prelungit in Ucraina, SUA și aliații sai pun din nou accentul pe necesitatea unei ințelegeri negociate pentru a pune capat razboiului, in timp ce conflictul intra in cea de-a 100-a zi și nu se intrevede o victorie clara pentru niciuna dintre parți. In ultimele saptamani, oficialii americani s-au intalnit in […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Occidentul negociaza peste capetele lui Putin și Zelenski / Lumea se imparte iar la masa verde first appeared on Ziarul National .