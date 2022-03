Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Washingtonul a respins apelul presedintelui Zelenski referitor la instituirea unei zone de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, explicand ca acesta ar reprezenta un pas catre un conflict direct intre SUA si Rusia, informeaza marti dpa si Reuters, potrivit agerpres.ro."Presedintele a fost foarte clar…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a indemnat țarile lumii sa lase Rusia fara drept de vot in Consiliul de Securitate al ONU și a declarat ca acțiunile Rusiei se apropie de „genocid”, transmit Reuters și AFP. „Aceasta este teroare. Vor bombarda și mai mult orașele noastre ucrainene, ne vor…

- "Domnule presedinte Putin, in numele umanitatii, aduceti-va trupele inapoi in Rusia", a declarat Guterres, vorbind dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate privind Ucraina, relateaza Reuters .Consecintele unui razboi ar fi devastatoare pentru Ucraina si de anvergura pentru economia mondiala,…

- Secretarul american de Stat, Antony Blinken, a prezentat joi la Consiliul de Securitate al ONU un posibil scenariu al invaziei ruse in Ucraina, potrivit CNN. "Mai intai, Rusia planuiste sa inventeze un motiv pentru atac. Nu stim exact ce forma va avea. Poate fi un un fals atac terorist in Rusia sau…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…