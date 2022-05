Autoritațile ucrainene au dat ordinul de a fi inchise porturile maritime Berdiansk, Mariupol, Skadovsk și Herson. Anuntul a fost facut printr-o declaratie postata pe site-ul Cabinetului de ministri al Ucrainei, informeaza Ukrinform. „Conform ordinului de la data publicarii sale oficiale, porturile maritime Berdyansk, Mariupol, Skadovsk, Herson sunt inchise pana la reluarea controlului asupra acestor porturi […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Kievul inchide patru porturi. Nimic nu intra sau iese din Berdiansk, Mariupol, Skadovsk și Herson first appeared on Ziarul National .