Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a parlamentului rus (Duma) a adoptat, vineri, o lege care impune o pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea de informatii ”false” in mod intentionat despre fortele armate. Moscova riposteaza, astfel, in presupusul razboi informational referitor la conflictului din…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi teza rusa conform careia atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o "operatiune militara" si a insistat ca trebuie sa se evite "exagerarile" si folosirea cu usurinta a cuvantului "razboi", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…

- Odata intrate in vigoare sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, fluxul comercial al Moscovei se va indrepta catre piața din China. Se estimeaza ca o gama mai larga de sancțiuni impotriva Rusiei va aprofunda relațiile comerciale fara dolari dintre Rusia și China, potrivit fostului negociator comercial…

- China a acuzat miercuri (23 februarie) SUA ca au „turnat ulei pe foc” in Ucraina, dupa ce Rusia a recunoscut republicile separatiste Donețk și Lugansk și anunțarea de sancțiuni la Washington și Bruxelles impotriva Moscovei. „Statele Unite au vandut arme Ucrainei, au crescut tensiunile, au creat panica…

- Joe Biden s-a intalnit, luni, 7 februarie, cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba. In urma discuțiilor avute in contextul crizei din Ucraina, președintele american a promis ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca exista patru cai de descurajare a Federației Ruse, pe fondul amenințarii cu o noua invazie a Ucrainei, potrivit RBC și Rador.Potrivit oficialului, în primul rând, este nevoie de un mesaj coordonat din punct de vedere politic…

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Rusia, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom, potrivit agentiei Reuters, anunța…