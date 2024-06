Stiri pe aceeasi tema

- Lucas Paqueta (26 de ani), mijlocașul brazilian al lui West Ham, risca suspendarea PE VIAȚA in cazul in care va fi gasit vinovat de incasarea deliberata a 4 cartonașe galbene in meciuri din campionatul Angliei. ...

- Botoșaneanul acuzat ca și-a violat și ucis nepoata de numai opt ani a recunoscut fapta. Avocatul barbatului spune ca acesta risca inchisoare pe viața, fiind acuzat de trei infracțiuni foarte grave. Suspectul, arestat preventiv, a marturisit ca a comis crima la beție și ca este cuprins de remușcari.

- Igor Kolomoiski, fost apropiat al presedintelui Volodimir Zelenski, cazut ulterior in dizgratie, este suspectat ca ar fi comandat un asasinat. Miliardarul ucrainean a sprijinit candidatura lui Volodimir Zelenski in 2019 si detinea postul de televiziune la care presedintele ucrainean si-a castigat faima…

- Sfarșit tragic pentru o femeie din Caracal! Pacienta, in varsta de 52 de ani, a intenționat sa iși faca o endoscopie, insa s-a stins din viața. Din nefericire, la doar o zi dupa procedura, a intrat in stop cardiorespirator, iar echipajele medicale de urgența nu au mai putut face nimic pentru a-i salva…

- Mickey Barreto a rezervat o camera la Hotelul New Yorker in 2018 pentru tariful de 200,57 dolari. A locuit cinci ani acolo, fara a plati chirie lunara. Acum, risca sa ajunga inchisoarea dupa ce poliția l-a arestat in februarie. Un barbat a locuit cinci ani intr-un hotel de lux Mickey Barreto a locuit…

- Patru persoane urmarite pentru furt, lovire si alte violente, infractiuni rutiere si talharie, au fost aduse in tara vineri, din Germania, Elvetia, Spania si Polonia. Trei dintre ele sunt condamnate la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre un an si sase luni si peste 8 ani de inchisoarea, iar pe numele…

- INCREDIBIL…Un adevarat scandal a izbucnit in localitatea Balesti, comuna Cozmesti, dupa ce un barbat de 35 de ani, Ion Atanasoaie, si-a acuzat vecinul ca i-ar fi pipait fetita, o minora de 5 ani. Asa cum era de asteptat, pe fir au intrat si politistii, sesizati chiar de tatal copilei. A urmat o ancheta…

- Parlamentul local al Hong Kong-ului, Consiliul Legislativ, a votat in unanimitate marti o noua lege asupra securitatii nationale, ce prevede inchisoarea pe viata pentru infractiuni precum tradarea de stat si insurectia, informeaza AFP, relateaza Agerpres. "Astazi este un moment istoric pentru Hong…