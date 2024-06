Stiri pe aceeasi tema

- Ceapa verde este plina de nutrienți și adauga gust oricarei rețete. Fie ca o adaugi in salate sau in mancaruri gatite, ceapa este una dintre cele mai folosite legume in gastronomie. Descopera unele dintre cele mai apreciate rețete de mancare cu ceapa verde.Despre ceapa verdeCeapa este una dintre cele…

- Cea mai noua tendința este aceea de a fertiliza plantele cu un ingrașamant magic „superalimentar” facut din drojdie. Este aceasta un ingrașamant bun? Cresc plantele mai sanatoase? Potrivit specialiștilor, ingrașamantul din drojdie și zahar acționeaza și asupra solului, imbunatațindu-i calitatea.

- O vedem tot timpul in cea mai buna forma și am putea spune ca nu imbatranește deloc. Are o familie numeroasa, șase copii, dar nu uita niciodata sa aiba grija și de ea. Anca Serea ne spune ca ar putea sa renunțe oricand la machiaje. Care e secretul frumuseții!

- Un preparat simplu, dar delicios, ce iți va incanta familia și musafirii! Aceasta rețeta de pui la ceaun, varianta lui Barbosu – un apreciat creator de conținut culinar – face furori in mediul online. Bucatarul a dezvaluit secretul ce il face crocant la exterior. O rețeta simpla, dar delicioasa „Barbosu”,…

- Plantele se sufoca incetul cu incetul, se ofilesc și se usuca in cantitați uriașe, lasand in urma frunze moarte și scoarțe decolorate care creeaza un ocean monocromatic. De la livezile antice de maslini și pana la culturile de legume radacinoase, daunatorii introduși accidental in Europa prin sistemul…

- BUCATE MANASTIREȘTI… Painea de casa, framantata cu drag și cu rabdare, este cea mai buna și mai sanatoasa, spun viețuitorii manastirilor, acolo unde bucatele preparate cu mare grija, in murmur tainic de rugaciune și doar din ingrediente naturale, fac adevarate minuni pentru trup, dar și pentru suflet.…

- Ai nevoie de rabdare, cateva ingrediente și dorința de a pune pe masa un desert tradițional delicios, cu care sa iți rasfeți familia și musafirii. Afla, din randurile de mai jos, ce trebuie sa faci cu faina pentru a obține cel mai bun cozonac oparit. Rețeta este veche de zeci de ani, folosita cu incredere…

- Alimentația de post reprezinta o adevarata provocare pentru cei care aleg sa renunțe in aceasta perioada la produsele de origine animala și la dulciuri, dar cu puțina determinare și ajutor, mancarea de post poate fi de multe ori chiar mai delicioasa decat se așteapta mulți. Iata ce rețeta de sarmale…