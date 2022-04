Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua tari, relateaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici

- Presedintele SUA, Joe Biden, a transmis marți seara un mesaj direct catre Moscova și catre ruși, avertizand in același timp cu consecințe daca Kremlinul va hotari un atac in Ucraina. „SUA și NATO nu sunt o amenințare pentru Rusia. Ucraina nu amenința Rusia. Nici SUA, nici NATO nu au rachete in Ucraina.…

- Actualul primar al Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, Vitali Kliciko, a declarat, miercuri, ca v-a apara capitala Ucrainei, in cazul in care Rusia va trimite trupe pentru a ocupa orașul, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Trebuie sa fim pregatiti de scenariul cel mai grav", a declarat…