- O „agresiune israeliana” a vizat joi aeroporturile din capitala Damasc și orașul nordic Alep, a relatat televiziunea de stat siriana. Citește și: Fostul primar al Mioveniului ramane in arest! Lovituri israeliene au vizat joi cele doua aeroporturi principale din Siria, a anunțat televiziunea de stat…

- Razboi in Israel. Ziua 6. Este cea de-a sasea zi a conflictului dintre armata israeliana si gruparea terorista Hamas. Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns in Israel, pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni ex

- Secretarul de stat al SUA Antony J. Blinken a anunțat joi, intr-o discuție telefonica cu ministrul Luminița Odobescu ca vor fi trimise noi avioane de lupta F-16 pentru a efectua misiuni de poliție aeriana. Cei doi oficiali au discutat despre investigația țarii noastre privind resturile de drone gasite…

- Atacul Rusiei asupra orasului Zaporojie a avariat mai multe cladiri, inclusiv un hotel care era folosit ca baza umanitara de catre ONU si diferite organizatii neguvernamentale, au relatat media ucrainene si Euronews. Armata rusa sustine vineri ca a lovit un loc unde erau cazati "mercenari straini" in…