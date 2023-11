Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Consiliului Național de Securitate din Israel, Tzachi Hanegbi, a declarat miercuri seara ca niciun ostatic israelian reținut de Hamas nu va fi pus in libertate pana vineri, in ciuda așteptarilor armistițiului și primele eliberari ce erau prevazute pentru azi, conform AFP, citata de Agerpres.

- Guvernul israelian si Hamas au convenit, miercuri, asupra unei pauze de patru zile a luptelor pentru a permite eliberarea a 50 de ostatici detinuti in Gaza in schimbul a 150 de palestinieni incarcerati in Israel, precum si intrarea ajutorului umanitar in enclava asediata. Conform acordului de armistitiu,…

- Israelul publica o lista cu 300 de prizonieri și deținuți palestinieni care ar putea fi eliberați ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor israelieni deținuți de Hamas și de alte grupuri teroriste din Gaza.Publicația ofera membrilor publicului posibilitatea de a face apel impotriva eliberarii…

- Casa Alba a declarat sambata ca lucreaza in continuare din greu pentru a se ajunge la un acord intre Israel si Hamas in vederea eliberarii ostaticilor si pentru a marca o pauza in lupte, informeaza AFP. „Nu am ajuns inca la un acord, dar continuam sa muncim din greu” in aceasta directie, a scris pe…

- Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a spus ca Moscova folosește toate oportunitațile de contact pentru a salva cetațenii ruși din captivitate. Partea rusa solicita Hamas eliberarea imediata a tuturor ostaticilor și poziția Moscovei in aceasta problema este ferma, a spus Peskov,…

- Israelul nu ar permite intrarea de combustibil in Gaza chiar daca toti ostaticii ar fi eliberati, a declarat luni la CNN Mark Regev, consilier superior al premierului Benjamin Netanyahu, transmite CNN, citat de news.ro."In acest moment nu avem niciun interes ca mai mult combustibil sa ajunga la masina…

- Discutii privind incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas vor fi posibile doar dupa eliberarea tuturor ostaticilor detinuti de miscarea islamista palestiniana, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Ostaticii trebuie eliberati, apoi putem…

- Qatarul, una dintre tarile cu rol de mediator in criza ostaticilor luati de Hamas, considera ca este posibila o eliberare "foarte curand" a ostaticilor datorita discutiilor in curs, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al-Ansari, intr-un interviu acordat sambata…