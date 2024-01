Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Israel, ziua 100. Tunelurile Hamas din Gaza au fost recreate la Tel Aviv, in Israel, pentru a marca 100 de zile de razboi. Oamenii trec prin interior și scriu mesaje de susținere pentru ostaticii din Gaza.

- Cateva mii de persoane au protestat sambata la Tel Aviv, cerand demisia prim-ministrului Benjamin Netanyahu si acuzand guvernul pe care acesta il conduce ca nu face suficient pentru a aduce acasa ostaticii inca detinuti de Hamas in Fasia Gaza, informeaza dpa, citat de Agerpres.Protestul a avut loc…

- Jurnalista Digi24 Cristina Cileacu care a devenit ținta ironiilor in online dupa ce s-a aruncat pe burta in timpul unei transmisii din Tel Aviv, in vreme ce unii oameni circulau liniștiți pe biciclete, se rafuiește cu Victor Ponta, dupa scena controversata. Printre cei care au reacționat la imaginile…

- Aproximativ 300 de persoane au fost arestate de politia Capitoliului din SUA in timpul unei manifestatii de amploare, miercuri, impotriva razboiului dintre Israel si Hamas, a declarat un purtator de cuvant al politiei Capitoliului, informeaza News.ro.Cei mai multi au fost arestati pentru ca au manifestat…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a venit cu o noua actualizare privind situația de securitate din Israel. Astfel, in zilele de 16-17 octombrie, in Moldova, prin cursele aeriene regulate Tel-Aviv - Chișinau, au revenit 357 de cetațeni moldoveni. In aceeași perioada, 162 de cetațeni…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

- O aeronava va aduce, luni, in țara, 168 de romani care așteapta sa plece din Israel din cauza razboiului. Avionul va decola din Brașov spre Tel Aviv in jurul orei 17.15.Dan Air face luni inca o cursa pentru a aduce acasa romani care fug din calea razboiului din Israel, potrivit mediafax. „Dan…