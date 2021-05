Ravagiile prăbușirii unui tren de metrou la Ciudad de Mexico (VIDEO) Un tren de metrou al liniei suspendate 12 din Ciudad de Mexico s-a prabusit luni noapte intre in urma surparii unei pasarele, accident care pana acum s-a soldat cu cel putin 15 morti si 70 de raniti. Structura s-a prabusit peste vehiculele care circulau pe bulevardul Tlahuac, una dintre arterele principale din sud-estul orasului. Mai mult de 5,5 milioane de persoane folosesc zilnic metroul din capitala mexicana. In luna martie a anului trecut, ciocnirea a doua trenuri ale metroului din Ciudad de Mexico a dus la decesul unei persoane si la mai mult de 40 de raniti. Linia 12 fusese pusa in functiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

