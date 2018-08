Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Gigi Becali și Florin Talpan, juristul CSA Steaua, continua! Bine, pare aiurea sa spunem asta, de vreme ce ultimul nu-l iarta cu nimic in ultimii ani. (Super oferte la accesorii gaming) Considerandu-se jignit de finanțatorul FCSB, colonelul de armata l-a dat in judecata. A caștigat,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai programelor de finantare ale ministerului, ca are plangeri de la solicitantii de credite cum ca ar fi priviti in Romania ca potentiali…

- CSA Steaua sta pe un butoi cu pulbere in aceste zile. Florin Talpan a dezvaluit ca ar fi fost agresat de Ducu Petre, fost antrenor de floreta la clubul armatei. In plus, juristul CSA i-a solicitat demisia lui Marius Lacatuș dupa ce echipa a ratat promovarea in Liga 3 (Detalii pe larg, AICI). ...

- "Securitatea era Securitate! Dinamo cumpara meciurile cu videocasetofoane, cu ce confiscau ei. Steaua le cumpara cu bani. Securitatea, fiind mai nenorocita, stia cum lucrau aia de la Steaua. Erau doi tipi. Banii veneau de la Victor Stanculescu, din traficul de arme, treceau pe la Olteanu, mi se pare,…

- "A face pace pe teritoriul romanesc este o tinta pentru mine. In 1990, scriam niste articole si ziceam ca, pentru noi, pacea abia acum se semneaza, dupa razboiul al doilea (...) Pana in 1990 am fost sub ocupatie romaneasca, mai rea decat cea sovietica.In 1990 am zis ca se termina razboiul, dar am…

- Gabi Balint crede ca Gigi Becali se pacalea daca il aducea pe Raul Rusescu la FCSB. Mai mult, salariul pe care patronul i-l oferea era unul prea mare crede Balint. Pana la urma, deși Gigi Becali s-a laudat timp de o saptamana ca il aduce pe Rusescu, atacantul și-a prelungit contractul cu Osmanlispor. …

- Florin Talpan are de lucru in Olanda și in Belgia: oamenii sunt convinși ca o intalnesc aici pe caștigatoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986. Olandezii nu-și bat capul cu litigiile din Romania, cu schimbarile care au creat o Steaua in Divizia D și au transformat echipa din prima liga in FCSB. Nici…

- Dupa ce a pierdut Steaua, Gigi Becali ar putea deveni guvernator al brandului Boca. E dorinta actualului proprietar al marcii, un cetatean maghiar stabilit in Anglia, care i-a facut milionarului din Pipera o propunere de afaceri. Gigi Becali recunoaste ca a primit oferta, dar spune ca detinatorul brandului…