Raul Ambruș a fost numit subprefect al județului Timiș Guvernul Romaniei l-a numit, in ședința de marți, in funcția de subprefect al județului Timiș pe Raul Ambruș. In varsta de 33 de ani, Raul Ambruș va ocupa postul eliberat de Sorin Ionescu, care a solicitat revocarea din funcție pentru a deschide lista PSD de candidați pentru Consiliul Local Timișoara. La randul sau, pentru a ocupa funcția de subprefect, Raul Ambruș a renunțat la calitatea de membru al Consiliului Local Timișoara, mandat obținut in 2020 cand a candidat pe lista PNL. In urma cu doua saptamni, Raul Ambruș s-a alaturat PSD, impreuna cu cei 500 de membri ai… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

