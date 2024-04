Guvernul Romaniei a emis astazi hotararile privind eliberarea din funcție a lui Lucian Bogdanel și numirea lui Claudiu Ilișanu in locul sau, ca prefect al județului Bacau. „Claudiu Ilisanu va fi, incepand de maine, noul prefect al județului Bacau, dupa ce in sedința de Guvern din aceasta dupa-amiaza a fost aprobata eliberarea mea din funcție […] Articolul Claudiu Ilișanu a preluat oficial funcția de prefect al Bacaului de la Lucian Bogdanel a fost publicat in Ziarul de Bacau .