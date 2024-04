Raul Ambruș, noul suprefect al județului Timiș, a depus astazi juramantul de investire in funcție, in cadrul unei ceremonii desfasurate in sistem videoconferinta, in prezenta reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne și a prefectului Mihai Ritivoiu. Ambruș are 33 de ani, este absolvent al Universitații Politehnica Timișoara și a fost consilier local in Consiliul Local Timișoara, in […] Articolul Fostul penelist Raul Ambruș, investit in funcția de subprefect de Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .