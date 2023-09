Stiri pe aceeasi tema

- IRCC va crește incepand cu 1 octombrie IRCC. Astfel, cei care au credite cu dobanda variabila a caror rata are in calcul IRCC vor plati mai mult in urmatoarele trei luni. Valoarea IRCC aferenta trimestrului II din 2023 este de 5,96% pe an, in creștere cu 0,02% fața de T1 (5,94%). In intervalul menționat,…

- Ordinul ANPC care prevedea ca pe durata creditului clienții bancii sa plateasca dobanda și principalul din credit in mod egal, a fost suspendat in instanța pentru OTP Bank Romania. „Va informam ca OTP Bank Romania a obtinut in instanta suspendarea ordinului Presedintelui ANPC privind ratele creditelor.…

- Ministerul Finantelor scoate la vanzare o noua transa de titluri de stat Tezaur, care au o dobanda de 6,3% pe un an si 7,2% pentru titlurile pe 3 ani. Romanii pot achizitiona, de miercuri, noi titluri de stat Tezaur , cu maturitati de 1 an si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,30% si, respectiv, 7,20%, a…

- Indicele ROBOR la trei luni a coborat luni la 6,40% pe anIndicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la 6,40% pe an, de la 6,41% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Ministerul Finantelor a anuntat marti seara ca din 17 iulie va incepe o noua editie a emisiunii de titluri de stat Fidelis, respectiv o oferta prin care statul roman vinde instrumente catre micii investitori si care ulterior ajung la Bursa de Valori Bucuresti, acolo unde nu sunt impozitate.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut, marti, la 6,50% pe an, de la 6,52% pe an, in sedinta precedenta, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si citate de Agerpres. La inceputul anului trecut,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis in sedinta de miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. De asemenea, banca centrala a decis totodata si mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor…

- Se pare ca cei care vor un imprumut de la banca ar fi mai bine sa aștepte. Experții spun ca exista riscul ca ratele platite sa fie cu mult mai mari in perioada urmatoare. Conform calculelor preliminare, IRCC aplicat pentru trimestrul 3 al anului 2023 va fi in jur de 5.93%, fața de 5.98%, cat era in…