Rata șomajului scade in SUA - TradeVille Fondurile Mutuale Au Contribuit Cu 1.4 Mil. RON Catre Guvernul Romaniei Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) a anunțat ca a varsat prin reținerea la sursa in prima jumatate a acestui an, in conturile statului aproximativ 1.4 mil. RON rezultate din cota de impozitare de 1% pentru deținerile pe termen mai lung de un an si de 3% pentru cele de sub 1 an. Președintele AAF, Horia Gusta, considera ca propunerea de marire a taxelor nu ar reprezenta o miza financiara importanta pentru stat, dat fiind faptul ca suma totala din acesta jumatate de an nu ar fi depașit 2.1 mil. RON cu noile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

