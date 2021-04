Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID a coborit de la 1,98 la 1,87 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența se menține la 4,01, la Cimpulung este de 1,28, la Falticeni de 1,25, iar la Radauți de 0,82. Pe langa Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 se mai inregistreaza in […]…

- NU. Nu sunt vești alarmiste și nici… desene din „pix”. E… realitatea. Crește simțitor numarul cazurilor nou depistate in municipiul Sibiu și nu numai. Dar, in ceea ce privește reședința de județ, ai zice ca, din nefericire, unora le e dor de carantina...

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 396 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.642 teste efectuate (din care 578 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 228, Lugoj – 12, Buziaș – 1, Ciacova – 4, Deta…

- Crește rata in județul Timiș la 3,76, de la 3,71, cat era luni, iar județul are cea mai mare rata de infectare din țara, fiind tot in „zona roșie", alaturi de Maramureș. Sunt 29 de localitați cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori și pentru patru s-a propus masura de carantinare.

- In județul Suceava s-au inregistrat 81 de cazuri noi de coronavirus, cu 8 in plus fața de statistica precedenta. Au fost prelucrate 808 teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 19.922, iar 17.754 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sunt 1.092 cazuri active de infecție…

- Rata de infectare in județul Suceava a scazut, astazi, la 1,58 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. In cursul zilei de ieri in județ se inregistra o indența a cazurilor de Covid de 1,62 la mie. Potrivit unei informari a Prefecturii Suceava, Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați ...

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapa de restricțiile impuse prevenirii raspandirii noului coronavirus, incepand cu data de 13 ianuarie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 28.12.2020 – 10.01.2021,…

- Rata de infectare cu noul coronavirus depaseste, din nou, trei cazuri la mia de locuitori in statiunea Sinaia, oras in care restrictiile au fost relaxate in ultimele zile ale anului trecut ca urmare a scaderii numarului de cazuri active.Potrivit datelor comunicate, vineri, de Prefectura Prahova, in…