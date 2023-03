Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a fost de 15,5% in luna februarie 2023, in creștere fața de luna trecuta, cand a fost de 15,1%, arata datele publicate luni, 13 martie, de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflației este aproape dubla fața de aceeași perioada a anului trecut. In februarie 2022, era…

- Inflația a dat inapoi la inceputul anului, semn ca scumpirile s-au mai temperat, dar rata anuala ramane la un nivel ridicat, de peste 15%, dupa cum arata datele Institutului Național de Statistica, publicate in aceasta dimineața.

- Datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) arata ca rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Mai mult, potrivit INS, rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Preturile de consum…

- Exporturile Romaniei au crescut anul trecut cu 23,1%, la 91,951 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 28,1%, comparativ cu anul 2021, la 126,046 miliarde euro. Deficitul balantei comerciale in anul 2022 a fost de 34,094 miliarde euro, arata datele publicate joi de Institutului National de…

- In ultima perioada, trei dintre dintre alimentele pe care romanii le consuma foarte des au cunoscut scumpiri semnificative. Este vorba, mai exact despre alimente precum paine a, laptele si carnea. Datele oferite de Institutului National de Statistica (INS) , arata ca prețurile celor mai consumate alimente…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 16,4% in luna decembrie 2022, de la 16,8% in noiembrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 22,05%, marfurilor nealimentare cu 14,95% si a serviciilor cu 9,78%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) .In luna decembrie, preturile de consum…

- Creșterea de prețuri s-a mai domolit in ultima luna a anului trecut fiind consemnata o rata anuala a inflației de 16,4%, fața de 17,1 in noiembrie, conform datelor Institutului Național de Statistica. O veste buna pentru evoluția prețurilor de anul acesta, care poate indica startul unei scaderi ușoare…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 16,4% in luna decembrie 2022, de la 16,8% in noiembrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 22,05%, marfurilor nealimentare cu 14,95% si a serviciilor cu 9,78%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri. Fii la curent…