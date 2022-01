Stiri pe aceeasi tema

- Interlopii care au terorizat mai mulți artiști, printre care și Florin Salam, au fost salvați de judecatori: deși sunt extrem de violenți și ar putea influența martori sau victime, interlopii care jongleaza cu sute de mii de euro au fost plasați sub control judiciar.

- Judecatorii Curții Constituționale au emis un comunicat de presa, ca urmare a deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privitoare la completurile de 5 judecatori. Judecatorii CCR explica, cu argumente juridice, motivul pentru care decizia CJUE nu poate anula o decizie a Curții Constituționale…

- Magistrații Judecatoriei Pitești, care l-au condamnat pe Dani Mocanu, in primavara acestui an, pentru incitare la ura, au explicat motivele care i-au determinat sa ia aceasta decizie. Judecatorii au oferit detalii uluitoare despre modul in care manelistul a incercat sa-i convinga ca este nevinovat,…

- Medicul stomatolog din Italia care a incercat sa se vaccineze anti-COVID intr-un braț fals din silicon spune ca intre timp și-a facut vaccinul și ca acesta este „cea mai buna arma impotriva acestei boli groaznice”. El a explicat și de ce a mers cu brațul fals la centrul de vaccinare, potrivit The Guardian.

- Interlopul Costi Litrașu și violatorul in serie Iulian Fentzel au pierdut definitiv procesul in care susțineau ca ar fi fost supuși unor rele tratamente de angajații penitenciarului și de jandarmi, cu toate ca in prima instanța caștigasera.

- Situație incredibila in dosarul traficantului care a incercat sa decapiteze un „mascat” aflat in misiune: invocand diferite motive, judecatorii refuza sa ia dosarul, pasandu-l de la unul la altul.

- Celebrul dosar al jafului de 80.000 de euro caruia i-a cazut victima Gabi Badalau a fost ingropat chiar de catre fiul de milionar, care a cerut eliberarea infractorilor, pe motiv ca s-a impacat cu aceștia.

- Ce s-a descoperit la necropsie. De ce a murit Petrica Mițu Stoian. Primele rezultate ale necropsiei facute artistului Petrica Mițu Stoian s-au aflat. De ce a murit Petrica Mițu Stoian: ce s-a descoperit la necropsie Primele rezultate ale necropsiei lui Petrica Mițu Stoian au indicat faptul ca artistul…