- Senatorul PSD Lucian Romascanu a declarat luni ca Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, cercetat de DNA intr-un dosar penal, este parlamentar si ca nu exista motive de invalidare a mandatului acestuia, conform legislatiei in vigoare. "Nu am informatii despre decizia partidului in ce il priveste…

- Rasturnare de situație in cazul suedezei suspectate ca de 30 de ani si-ar fi ținut fiul cu forța in casa. Procurorii au anunțat ca au inchis dosarul, dupa ce nu au gasit nicio dovada care sa susțina privarea de libertate.

- In urma cu puțin timp, in spațiul public a aparut un articol cum ca Pepe ar vrea sa se razbune, in ce o privește pe Raluca Pastrama. Surse din apropierea cuplului au facut declarații despre acest subiect. Ce i-a trasmis bruneta artistului la tribunal. Ce se intampla acum intre Pepe și Raluca Pastrama…

- Cazul crimelor in serie de la Caracal au stranit un val de reacții in toata societatea. Au fost greșeli in lanț care au dus la moartea a doua adolescente, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Prima are vina ca a crezut ca statul o poate ajuta, numai ca, in acel moment, autoritațile au avut o reacție…

- Milionarul Alex Bodi a dormit in spatele gratiilor, iar acum așteapta cu infrigurare verdictul magistraților in dosarul in care este acuzat ca, impreuna cu nașul sau, Adrian Tamplaru, ar fi torturat și obligat sa se prostitueze zeci de fete. Intre timp, ies la iveala dovezi ale legaturilor periculoase…

- La nici 24 de ore dupa ce anunta ca este hotarat sa nu renunte la functia de consilier judetean, deoarece este reabilitat dupa condamnarea suferita, Cristian Turcu, consilierul judetean din Vaslui anunta ca a decis sa renunte la functie.

- Un suspect rus, judecat de catre un tribunal olandez cu privire la rolul pe care l-a jucat in doborarea zborului MH17, in estul Ucrainei, in 2014, a declarat marti ca nu a vazut vreo urma de racheta de tipul celei cu care acuzarea spune ca a fost doborat avionul, relateaza AFP.”Eu nu am vazut…

- In timp ce Vanghelie vrea pedepse maxime pentru talharii care i-au spart casa și i-au pus in pericol copilul și nevasta, judecatorii au decis ca aceștia au suferit destul in spatele gratiilor și au eliberat deja unul dintre faptași.