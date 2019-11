Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat in apropierea unui restaurant de fițe din București, scrie wowbiz.ro. Bianca și Bodi se aflau langa limuzina lor de lux și se certau, fara sa se mai gandeasca deloc ca ar putea fi vazuți de cineva! La un moment dat, lucrurile au degenerat, barbatul a ridicat tonul și s-a indreptat…

- Bianca are contracte cu foarte mutle brand-uri pe care le promoveaza pe contul ei persoanl de Instagram. Pentru asta ea trebuie sa posteze permanent, scrie stiritv.ro. Citeste si Rasturnare de situtie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi se impaca la notar „Eu am un reach la tot Instagramul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au anunțat ca divorțeaza, la trei luni de cand și-au spus ”Da” in fața ofițerului starii civile. Vedeta pare sa fi trecut deja peste desparțire, iar imaginile de pe conturile de socializare demonstreaza acest lucru. Intr-o bustiera verde și jeggnings care ii scot in evideța…

- Dupa anunțul de divorț, Bianca Dragușanu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care se poate vedea ca are pe mana niște rani, iar textul care insoțea imaginea era „Signs of love" (n.r. semne de iubire), scrie unica.ro. Citeste si Bianca Dragusanu, dezlantuita in club dupa ce…

- Alex Bodi si Bianca Dragusanu trec printr-o perioada dificila a relației, dupa ce și-au anunțat divorțul. Cu toate ca motivul exact al desparțirii lor ramane necunoscut publicului, apropiați ai Biancai Dragușanu au susținut ca desparțirea ar fi survenit ca urmare a comportamentului violent al lui Alex. …

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns la divorț la doar trei luni de cand au semnat certificatul de casatorie in fața ofițerului starii civile. Bianca Dragușanu și Alex Bodi au decis sa divorțeze, iar cauzele au fost explicate succint de catre omul de afaceri, care a spus ca este vorba de incompatibilitate…

- Bianca Dragușanu este eclipsata de soțul sau, Alex Bodi, in cea mai recenta imagine postata pe Instagram. Deși Bianca arata impresionant in costum de baie, soțul ei este cel care face furori la bustul gol.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ieșit zimbitori de la Starea Civila, dar acum apropiatii vorbesc despre un divort. Soțul vedetei este de parere ca "lumea vorbește mult", iar daca s-ar fi ajuns deja la divorț informația ar fi "rasuflat" imediat. "Bianca este o femeie foarte matura,…