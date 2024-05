Stiri pe aceeasi tema

- Olympiakos a invins-o pe Fiorentina, 1-0, dupa prelungiri, și este caștigatoarea ediției 2023/2024 din Conference League. Ultrașii italieni au facut prapad dupa fluierul final. Finala de la Atena a fost decisa de golul marcat in prelungiri de Ayoub El Kaabi. Galeria venita din Italia, in jur de 9.000…

- Echipele de start pentru finala Europa Conference League la fotbal, dintre Olympiakos Pireu si Fiorentina, care are loc miercuri seara, pe AEK Arena din Atena (ora 22:00), potrivit Agerpres.:Olympiakos: 88. Konstantinos Tzolakis - 23. Rodinei, 45. Panagiotis Retsos, 16. David Carmo, 3.

- Olympiakos Pireu și Fiorentina vor juca in aceasta seara la Atena, finala Conference League. Partida va incepe la ora 22:00, iar Gazeta Sporturilor are un trimis special la meciul din capitala Greciei. Olympiakos - Fiorentina este finala ediției 2023/2024 din Conference League. Meciul este programat…

- Atena s-a transformat in preajma finalei Conference League. Autoritațile locale și UEFA au luat masuri fara precedent pentru un eveniment de acest nivel. GSP.ro va asista la Olympiakos - Fiorentina și va transmite tot ce mișca. Calificarea lui Olympiakos in finala Conference League a atras draconice.…

- Olympiakos Pireu s-a calificat in finala Europa Conference League, dupa ce s-a impus cu scorul de 2-0 in fața englezilor de la Aston Villa, pe teren propriu, in returul semifinalelor. Olympiakos se impusese si in prima mansa, la Birmingham, cu 4-2. Eroul calificarii a fost atacantul marocan Ayoub El…

- Olympiakos Pireu s-a calificat in finala Conference League , dupa ce a invins echipa engleza Aston Villa cu scorul de 2-0, joi seara, pe teren propriu, in mansa secunda a semifinalelor. Gruparea elena se impusese si in prima mansa, la Birmingham, cu 4-2. Eroul calificarii a fost atacantul marocan Ayoub…

- Olympiakos Pireu și Fiorentina sunt favorite la calificarea in finala ediției din acest an a Europa Conference League, dupa ce s-au impus, joi seara, in prima manșa a semifinalelor. Olimpiakos Pireu a invins-o in deplasare pe Aston Villa cu scorul de 4-2, grație hat-trick-ului reușit de atacantul marocan…

